Periodismo de Datos – Un perfil de los españoles y los británicos afectados por el Brexit

Su futuro se empezó a negociar en junio, un año después del referéndum que llevó a una mayoría del pueblo británico a aprobar el “brexit”, el abandono de la Unión Europea.

La cifra de españoles viviendo en el Reino Unido ha sido prácticamente insignificante en los últimos 25 años, como reflejan estos datos de la ONU, tomados a mediados de cada año de referencia:

año 1990 1995 2000 2005 2010 2015

número 37.827 44.874 52.676 64.301 81.162 91.179

Desde 2005, España es el país preferido para los británicos afincados en otra nación de la UE:

año 1990 1995 2000 2005 2010 2015

número 61.463 74.249 118.972 222.431 319.144 308.821

Españoles en el Reino Unido, una emigración cualificada empujada por la crisis

La Oficina Nacional de Estadísticas (británica, ONS) calcula que a fines de 2015 había en ese país 132.000 españoles, el 4,15 % del total de comunitarios residentes en el Reino Unido y el 0,2 % de la población total del país.

De ellos, 16.000 tenían nacionalidad británica, 6.000 habían nacido en el Reino Unido y 106.000 eran españoles nacidos en España y, por tanto, el grupo más directamente afectado por el “brexit”.

Eran la decimotercera nacionalidad extranjera más numerosa. Estimaciones del Real Instituto Elcano elevan la cifra a 300.000.

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, INE) tenía inscritos a 1 de enero de 2017 un total de 115.779 españoles en suelo británico, un 13 % más que en 2016, y el 4,81 % del total de emigrados.

Varias razones explican ese notable incremento en el año del “brexit”: no todos los españoles se inscriben “en tiempo y forma” y muchos lo han hecho para poder votar en las últimas elecciones en España o para contar, después del “brexit”, con una fe de residencia en el Reino Unido, explicó a Efe una fuente de la Oficina de Información Diplomática (OID).

La emigración española a ese país cobró impulso a raíz de la crisis en España, que se hizo notar con virulencia en 2010, y ha tenido desde entonces un incremento sostenido por encima de la media del 6,27 %: a principios de 2011 había 64.317 inscritos en el PERE, lo que significó un aumento del 6,5 % en 2010.

El porcentaje no ha dejado de crecer:

año 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% incremento 7,4 7,66 9,58 12 12,2 13

(Gráfico 2)

La emigración al Reino Unido ha sido mayoritariamente femenina a lo largo de los años y la tendencia se ha mantenido durante la crisis, con un ligero incremento del porcentaje de hombres. Así, en enero de 2011 eran mujeres el 54,42 % de los emigrados y en enero de 2017 lo eran el 53,02 %.

En torno a 29.000 de los españoles inscritos en el Reino Unido son menores de 20 años y 9.516 son mayores de 65, de modo que el grueso de esta diáspora está en edad laboral: 76.602, con predominio absoluto de los tramos entre 25 y 49 años.

edad 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

número 9.054 12.357 13.918 13.816 10.241

(Gráfico 3)

Los distintos tramos de edad han experimentado subidas semejantes, pero destacan mayores incrementos en la población de 5 a 25 años y de 45 a 54, que se multiplicaron o casi por tres comparando las cifras de enero de 2009, antes de la crisis, y enero de 2017 (datos del PERE).

Según un informe especial de la ONS publicado a fines de junio (“Living abroad: migration between Britain and Spain”), el 92 % de los españoles residentes en el Reino Unido viven en Inglaterra y el 6 % en Escocia.

El dato viene avalado por otro registro de españoles en el extranjero, el censo CERE, donde se inscriben aquellos con derecho a voto, que tiene un 86,4 % de inscritos en el consulado de Londres (76.026) y una minoría (12.004) en el de Edimburgo (Escocia, norte).

Un número importante de emigrados se trasladan al Reino Unido por estudios: según un análisis de enero de 2017 del analista William Chislett del Real Instituto Elcano, los españoles estudiando en universidades británicas rondan los 11.000.

Mientras, la Labour Force Survey (LFS, Encuesta de Población Activa) del último trimestre de 2016 tenía registrados a 82.972 españoles como fuerza laboral en el Reino Unido.

El informe especial de la ONS se apoya en el Annual Population Survey (Encuesta Anual de Población) de los años 2013 a 2015 para concluir que el 22 % de los españoles residentes en el Reino Unido eran población dependiente (menores de 16 o mayores de 64 años), el 5 % eran estudiantes y el 9 % eran “económicamente inactivos”. El 59 % estaban incorporados al mercado laboral y el 5 % restante estaban desempleados.

De los trabajadores, un 28,5 % ocupaban empleos en la Administración Pública, Educación y Salud, casi la mitad de ellos en puestos educativos. Un 25 % trabajaban en Banca y Finanzas y un 24,5 % en Hostelería y Restauración, seguidos por porcentajes menores en Transporte y Comunicaciones (8 %) y otros.

(Gráfico 4)

El mayor grupo (26,3 %) eran profesionales cualificados con educación universitaria, mientras que el 14,2 % trabajaban como técnicos o profesionales asociados y el 7,9 % ocupaban puestos directivos. Sólo el 18,2 % tenían empleos de poca cualificación y el 12,6 % en el sector servicios, asistencial o de ocio.

En el Reino Unido, es necesario tener un número de la seguridad social (NIN) tanto para trabajar y contribuir al sistema como para obtener subsidios, pensiones, exenciones fiscales y créditos estudiantiles, aunque no es preciso ser residente de larga duración (más de un año) para obtenerlo.

Los NIN asignados a españoles fueron de media 11.551 anuales en el periodo comprendido entre marzo de 2004 y marzo de 2010, pero, tras el inicio de la crisis en España, experimentaron un incremento que refleja claramente el éxodo de desempleados:

año (marzo) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

NIN 24.370 30.370 45.442 54.520 54.108 48.398 44.075

(Gráfico 5)

Los 44.075 NIN asignados a marzo de 2017 colocaban a la española como la cuarta nacionalidad de la UE con mayor asignación, detrás de Rumanía, Polonia e Italia, y con el 7,3 % del total, según el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP).

En enero de 2014, el Reino Unido introdujo nuevos requisitos que redujeron la concesión de prestaciones a los titulares de un NIN, en particular del subsidio para demandantes de empleo, el más solicitado por los españoles.

En el año 2014-15, un total de 6.350 españoles solicitaron la prestación por desempleo, que fue concedida al 89 %. Al año siguiente, la cifra cayó a 4.470, con un 84 % de concesiones.

El número de españoles pensionistas es de sólo 62, según el dato proporcionado en enero de 2017 por el secretario permanente del Departamento de Salud británico, Chris Wormald, en una audiencia en la Casa de los Comunes.

El NIN no es imprescindible para los ciudadanos comunitarios que residen en el Reino Unido, salvo que quieran trabajar u obtener beneficios del sistema. Para acceder al Servicio Público de Salud sólo es preciso ser residente, no hay que darse de alta en el sistema de Seguridad Social.

La libre circulación dentro de la UE ha posibilitado que muchos europeos no hayan tramitado la residencia británica y menos aún la permanente que se logra al cabo de cinco años de estancia.

Tras aprobarse la salida del Reino Unido de la UE, la embajada española en el Reino Unido abrió una ventanilla única para consultas relacionadas con el “brexit”.

La fuente de la OID dijo a Efe que el grueso de las consultas ha sido sobre los requisitos para obtener la residencia permanente y, en menor número, dudas sobre asistencia sanitaria, pensiones, cotizaciones a la Seguridad Social, fiscales o sobre tasas universitarias.

Británicos en España, en busca de un país cálido y asequible

La ONS, en un documento publicado en enero de 2017 (What information is there on British migrants living in Europe), recogió datos de Eurostat de 2011 según los cuales había en España 308.805 británicos, casi un tercio de ellos (101.045) mayores de 65 años.

Según la Dirección General española de Migraciones, a 31 de diciembre de 2016 había 299.092 británicos con certificado de registro o tarjeta de residencia en España, el 5,92 % del total de extranjeros en el país y el 10,04 % de los comunitarios. Eran la tercera nacionalidad extranjera más numerosa.

De esa cifra, el 90 % eran nacidos en suelo británico y el 3,55 en España (10.628 personas). Algo menos de un tercio (109.977) contaban ya con la residencia permanente.

(Gráfico 6)

El 5,12 % tenían hasta 15 años, el 59,72 estaban en edad laboral (de 16 a 64) y el 35,16 eran mayores de 65 años, edad de jubilación de los varones en el Reino Unido (15 meses menos para las mujeres).

La mayoría vivían en localidades con climas benignos de las regiones de Andalucía y Valencia y de las islas españolas, con concentraciones en Alicante (24,3 %), Málaga (17,3 %), islas

Baleares (8,4 %), Barcelona (6,8 %) y Santa Cruz de Tenerife en islas Canarias (6%).

Muchos británicos se mudaron a España porque, además del buen clima, es un país más barato donde podían comprarse una casa y vivir con sus reducidas pensiones, explicó en enero pasado en una audiencia en los Comunes Sue Wilson, presidenta de “Bremain in Spain”, un grupo de defensa de este colectivo que es parte de la coalición “British in Europe”.

Wilson dijo a Efe que la cifra real “probablemente sea dos o tres veces” la oficial, incluyendo a aquellos que no están registrados “por razones fiscales” y los dueños de una segunda vivienda que pasan unos cuantos meses al año en España. De ellos, 108.433 viven con una pensión británica, según registro del DWP de noviembre de 2016.

Datos de Eurostat recogidos en un estudio reciente del Parlamento Europeo (titulado “Brexit implications for employment and social affairs”) reflejan que el número de británicos en España en edad de jubilación se ha duplicado ampliamente en una década:

año 2006 2009 2012 2015

número 51.972 77.000 98.386 115.391

(Gráfico 7)

Cálculos basados en datos de Eurostat y la OCDE en el estudio del PE acercaban a los 500 millones de euros el gasto médico generado por la población británica en España (que paga el Reino Unido) en 2015, 200 millones más que en 2005.

Cifras del DWP del gasto público en pensiones a expatriados desde 1996 a 2014 reflejan que las pagadas a residentes en España se han multiplicado casi por ocho: de 71,1 millones de libras de coste en 1996 han pasado a 538,1 millones en 2014.

El incremento fue particularmente notable a partir de 2004:

año 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

gasto (£ millones) 37,6 183 254,3 330,3 419,6 488 538,1

(Gráfico 8)

Para ellos, la salud es gratuita y muchos no podrían afrontar un seguro médico privado si quedaran desamparados tras el “brexit” con una pensión “de las más bajas de la UE”, que además ha perdido poder adquisitivo por la depreciación de la libra con respecto al euro, dijo Wilson.

La pensión estatal básica son 160 libras (unos 180 euros) a la semana.

Según Wilson, los británicos jubilados en España temen también perder la revalorización automática de pensiones aplicada a expatriados en suelo comunitario (fuera de la UE, las pensiones quedan congeladas al emigrar).

Hay, también, en España una importante población británica incorporada al mercado laboral. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) tenía registrados a 64.381 afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral, el 53,28 % de ellos hombres, a fecha 30 de abril de 2017.

Esta es la evolución de afiliados en esta década:

año (31 dic) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

número 49.860 50.432 50.849 51.369 53.193 55.663 58.897

(Gráfico 9)

El último Informe del Mercado del Trabajo de los Extranjeros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con datos de finales de 2015, da las cifras de 48.424 empleados (6,31 % más que en 2014) y 4.713 desempleados (9,94 % menos que en 2014). No figuraban entre las primeras doce nacionalidades receptoras de subsidios ni entre las demandantes de empleo de las estadísticas del MEYSS.

Según el informe especial de la ONS, que se apoya en el censo español de 2011, el principal sector de trabajo de los británicos es el de educación, con el 20 %, seguido de hostelería y restauración,

con el 17 %, y de comercio mayorista y minorista y talleres de reparación, con el 11,4 %. Porcentajes mucho menores se emplean en construcción (5,8 %), actividades profesionales, científicas o técnicas (5,7 %) o manufacturas (5,3 %).

(Gráfico 10)

El mayor grupo eran profesionales cualificados (21,8 %). Un segundo bloque, del 21,2 %, eran empleados del sector servicios y el 13,8 % eran técnicos o profesionales asociados. En puestos directivos había un 10,8 %, según datos de la OCDE para 2010-2011.

(Gráfico 11)

FUENTES: UNdata, Eurostat, OCDE, Office for National Statistics (ONS), Department for Work and Pensions (R.Unido, DWP), Instituto Nacional de Estadísticas (España, INE), Dirección General de Migraciones, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

(Información de Julia R. Arévalo con la colaboración de Irene de Pablo).